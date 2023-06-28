Шпаргалка по стилю: как выбрать идеальные джинсы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Дизайнер Колесник: неровный боковой шов на джинсах визуально искривит ноги

Шпаргалка по стилю: как выбрать идеальные джинсы

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Самая большая ошибка — это купить тесные джинсы, надеясь, что со временем удастся до них похудеть.

Если вы хотите с первого раза купить идеальные джинсы, то обратите предельное внимание на три фактора — размер, посадку и боковой шов. Несколько модных советов дала создательница фэшн-бренда Жанна Колесник для издания Газета.ру.

Если вы хотите джинсы оверсайз, то не пытайтесь сделать их самостоятельно из других моделей. Попытка выбрать джинсы иного типа на один или два размера больше приведет к тому, что вы будете выглядеть нелепо. В то же время, трубы или классические mom ни в коем случае не должны обтягивать икры, самый максимум — это плотное прилегание в бедрах.

Отдельно осмотрите боковой шов. Он не должен никуда съезжать, очень важно, чтобы он шел ровно по линии ноги, иначе со стороны создастся эффект искривления конечностей. Немаловажно также обратить внимание на посадку в области талии — если джинсы выше пупка, даже если у них высокий фасон, — попа и живот будут выглядеть массивными.

Также большую ошибку люди делают, когда покупают себе джинсы на несколько размеров меньше, надеясь, что когда-нибудь похудеют и влезут в них.

«Скорее всего, вы просто вырвете „с мясом“ кнопку на поясе и повредите замок. Если же джинсы болтаются на вас уже при покупке, не рассчитывайте, что после стирки они сядут как надо», — предостерегает модный эксперт.

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