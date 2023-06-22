Уже немодно: какую женскую обувь лучше не носить этим летом

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Аделина Ким
Аделина Ким Эксклюзив 21 0

Стилист Ким: Летом девушкам подойдут кеды в ретро-стиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; Личный архив Ольги Ким; 5-tv.ru

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При выбор кроссовок, например, стоит обратить внимание на высокие немассивные кеды.

Многие девушки летом хотят выглядеть стильно и модно, но как же угнаться за постоянно меняющимся трендами? При этом обувь играет немаловажную роль в подборе идеального образа.

Именно от нее зависит, как наряд будет смотреться в конечном итоге. О том, каких антитрендов стоит избегать этим летом, 5-tv.ru рассказала стилист, основатель StyleBox Ольга Ким.

Эксперт отметила, что сейчас уже неактуально носить обувь на тонкой подошве, с перфорацией, а также с круглым или закругленным носом. Что касается кроссовок, то считается немодным носить массивные модели из 2020 года. Их лучше заменить на более популярную модель — кеды в ретро-стиле на небольшой подошве.

«Самая актуальная обувь сейчас — сандалии с массивной подошвой, которая чуть должна выходить за контур ноги. С толстым и тонким ремешком, спортивные на высокой подошве, вьетнамки из натуральной или искусственной кожи», — советует специалист.

Кроме перечисленных выше моделей, актуальными остаются туфли на каблуке со слегка утрированным носом, вытянутые балетки с квадратным носом, а также туфли «Мэри Джейн» — на высокой подошве с ремешком на голеностопе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности скрывает открытая летняя обувь.

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