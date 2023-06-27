Участник группы «Корни» раскрыл один из своих семейных секретов.

Певец Александр Бердников всегда имел популярность у женщин, сразу после «Фабрики звезд» его телефон буквально разрывался от звонков фанаток, но жениться он никогда не торопился, был слишком занят карьерой. И в 27 лет его жизнь перевернулась — он познакомился в компании друзей со своей будущей женой Ольгой Ростовой и влюбился в нее с первого взгляда.

Сейчас, в июне 2023 года, у них уже четверо детей. Но даже в такой крепкой семье не может не быть конфликтов. Об одном семейном разногласии Александр и Ольга рассказали в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мальдьвы подождут».

У звездной пары большая квартира в самом центре Москвы. Все домочадцы в ней пока помещаются, но в дальнейшем певец хочет переехать в частный дом, а вот супруга менять место жительства не согласна.

«Мы живем в центре, мне очень удобно в квартире», — безапелляционно сообщила Ольга.

Александр Бердников тут же присоединился к разговору с журналистами, сообщив, что они, конечно, привыкли жить в городе, но он обязательно когда-нибудь уговорит жену переехать в собственный дом. И даже согласился раскрыть секрет, где именно он хочет жить.

«Конечно, в Подмосковье. <…> Мы — городские. У моря мы и не думали», — улыбнулся бывший участник «Фабрики звезд».

Больше всего им мешает переехать то, что у пары четверо детей, и сейчас им и правда удобнее в квартире, потому что и школа рядом, и детский сад. Но Бердников уверен, что когда-нибудь его мечта обязательно исполнится.

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