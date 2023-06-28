Спасатели нашли потерявшегося в тайге мальчика в Амурской области

Потерявшийся накануне в тайге в Амурской области мальчик жив. По данным 5-tv.ru, его нашли спасатели и уже вместе с ним летят в город на вертолете.

Десятилетний ребенок пропал примерно в час дня по местному времени 27 июня. Отец мальчика рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архавинском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из них вышел из леса, второй — нет. Все ночь несовершеннолетний был один.

Ребенка искали спасатели и кинологи МЧС, сотрудники полиции, а также местные охотники и все неравнодушные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности грозили ребенку в тайге.