Спасатели нашли потерявшегося в тайге мальчика в Амурской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 453 0

Ребенка со вчерашнего дня искали спасатели и кинологи МЧС, сотрудники полиции, а также местные охотники и все неравнодушные.

Спасатели нашли потерявшегося в тайге мальчика в Амурской области

Фото: www.globallookpress.com / Anvar Galeev

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Потерявшийся накануне в тайге в Амурской области мальчик жив. По данным 5-tv.ru, его нашли спасатели и уже вместе с ним летят в город на вертолете.

Десятилетний ребенок пропал примерно в час дня по местному времени 27 июня. Отец мальчика рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архавинском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из них вышел из леса, второй — нет. Все ночь несовершеннолетний был один.

Ребенка искали спасатели и кинологи МЧС, сотрудники полиции, а также местные охотники и все неравнодушные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности грозили ребенку в тайге.

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