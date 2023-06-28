Замминистра финансов РФ допустил возврат к налогу на сверхприбыль

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Госдума 28 июня рассмотрит законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний.

Замминистра финансов РФ допустил возврат к налогу на сверхприбыль

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev

Читайте нас в: Дзен Новости

Возврат к налогу на сверхприбыль возможен при определенных условиях. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — пояснил он в комментарии РИА Новости.

Сазанов напомнил, что налог появился по двум причинам: появление у компаний конъюнктурных сверхдоходов и формирование существенного дефицита бюджета.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 26 июня одобрил законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. В среду, 28 июня, его рассмотрят в первом чтении.

Налог коснется крупных компаний со средней прибылью за 2021–2022 годы свыше одного миллиарда рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. В случае уплаты налога в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, ставка снизится до 5%.

Ранее законопроект одобрило российское правительство. При этом в Минфине указали на ряд исключений. Например, предприятия, созданные после 2020 года или те, чья прибыль за 2021–2022 год не достигла миллиарда, не будут уплачивать налог. Кроме того, от взноса в госбюджет освобождаются фирмы малого и среднего бизнеса, которые платят единый сельхозналог. Для компаний нефтегазового сектора и угледобычи также предусмотрены иные налоги и законы.

Также в Минфине раскрыли, куда будут направлены средства единовременного взноса в бюджет страны со сверхприбыли компаний. По словам главы ведомства Антона Силаунова, налоги российских бизнесменов направят на адресную поддержку семей с детьми.

Как сообщал 5-tv.ru, инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали российские бизнесмены, которые решили «скинуться» на фоне того, что их прибыль за 2021 и 2022 годы превысила госбюджет.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

11:25
«На грани развала»: в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского
11:22
В центре Москвы мотоциклист проехал на красный, влетел в автомобиль и сбил пешехода
11:20
Страшная трагедия: женщина умерла после лечения в подмосковной больнице
11:11
Рита Дакота пожаловалась на проблемы со здоровьем: «Лежу и тихонечко плачу»
11:00
Разгромлены и уничтожены: ВС РФ отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
10:58
Суд Санкт-Петербурга нашел в песнях Scally Milano пропаганду наркотиков

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Спасатели нашли потерявшегося в тайге мальчика в Амурской области
«Потерялись исторические ценности»: на что Ханна обращает внимание в воспитании
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео