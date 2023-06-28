В России появится первый университет, основанный на STEM-модели

Студентов-программистов в России начнут готовить под конкретные должности в компаниях. В Москве откроется первый университет на основе STEM-модели. Ее суть заключается в том, что весь упор в обучении делается на практику.

Для того, чтобы вчерашние студенты после выпускного — без долгой адаптации — сразу смогли работать на востребованных специальностях в сфере IT и банковского дела. О новой модели профессионального образования — корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.