Спортивный врач оценил шансы Костомарова снова встать на коньки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Врач Яблуновский: физически Костомаров быстро восстановится, самое сложное — стоять на протезах

Спортивный врач оценил шансы Костомарова снова встать на коньки

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Частично лишившийся конечностей спортсмен приступил к первым тренировкам — на велотренажере.

После частичных ампутаций конечностей фигурист Роман Костомаров сохраняет шансы встать на коньки, однако ему придется заново учиться кататься на них. Таким мнением с KP.RU поделился спортивный врач Александр Яблуновский после просмотра кадров, где Костомаров занимается на велотренажере с протезами на его ногах.

«Да, придется заново. Это, я думаю, как маленькие дети: на коньки встанет и пока баланс не поймает, не приходит это чувство уверенности и стабильности. А тут часть мышц отсутствует. Если бы он только катался на велосипеде, наверное, вообще проблем бы не было. Крути себе педали мышцами бедра и уже хорошо. А там еще искусство катания, тонкости балансировки — это будет посложнее», — высказался эксперт.

По мнению Яблуновского, физически Костомаров, скорее всего, быстро восстановится. Самым сложным для него будет научиться стоять на протезах. Для этого необходимо очень точно подобрать протезы и долгое время адаптироваться к ним, чтобы восстановить координацию.

«Если раньше стопа четко реагировала под любое движение, то теперь-то придется приспосабливаться… Балансировать будет уже не так просто, как было раньше», — пояснил эксперт.

На днях Костомаров показал свои первые тренировки после ампутации. В личном блоге олимпийский чемпион по танцам на льду опубликовал видео, на котором занимается на велотренажере. В кадре видны протезы на его ногах.

Знаменитый спортсмен попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, однако в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей — сначала частично стопы, потом голени, кисти одной руки и пальцев второй. Судя по видео, спортсмен все-таки лишился обеих стоп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что олимпийская чемпионка Татьяна Навка посвятила своему бывшему партнеру в танцах на льду Роману Костомарову трогательный пост в соцсетях.

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