Беспилотная авиация в России в будущем может начать перевозить людей

Правительством была утверждена стратегия, определяющая пять основных направлений развития отрасли.

В России появится гражданская беспилотная авиация. Отрасль будет развиваться в течение ближайших шести лет. Сообщение об этом появилось на сайте правительства РФ.

В материале отмечается, что была утверждена стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года, а также на перспективу — до 2035-го. Она определила пять основных направлений развития отрасли — это стимулирование спроса, разработка и серийное производство, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Ожидается, что уже в 2023 году начнется работа над созданием системы научно-производственных центров компетенций и испытаний для новой сферы. Кадровые подготовки по основным курсам стартуют в 2024 году.

«Завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — приводит сайт правительства слова вице-премьера Андрея Белоусова.

Стратегия развития беспилотной авиации была разработана по поручению главы РФ Владимира Путина. В конце 2022 года он обратился к правительству РФ с инициативой. Реализация стратегии предусматривает запуск предприятий, занимающихся выпуском составляющих, а также полной сборкой аппаратов, их испытанием и подготовкой программного обеспечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские авиастроители передали Минобороны партию новых Су-35С.