Беспилотная авиация в России в будущем может начать перевозить людей

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации РФ до 2030 года

Беспилотная авиация в России в будущем может начать перевозить людей

Фото: Елков Олег / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Правительством была утверждена стратегия, определяющая пять основных направлений развития отрасли.

В России появится гражданская беспилотная авиация. Отрасль будет развиваться в течение ближайших шести лет. Сообщение об этом появилось на сайте правительства РФ.

В материале отмечается, что была утверждена стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года, а также на перспективу — до 2035-го. Она определила пять основных направлений развития отрасли — это стимулирование спроса, разработка и серийное производство, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Ожидается, что уже в 2023 году начнется работа над созданием системы научно-производственных центров компетенций и испытаний для новой сферы. Кадровые подготовки по основным курсам стартуют в 2024 году.

«Завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — приводит сайт правительства слова вице-премьера Андрея Белоусова.

Стратегия развития беспилотной авиации была разработана по поручению главы РФ Владимира Путина. В конце 2022 года он обратился к правительству РФ с инициативой. Реализация стратегии предусматривает запуск предприятий, занимающихся выпуском составляющих, а также полной сборкой аппаратов, их испытанием и подготовкой программного обеспечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские авиастроители передали Минобороны партию новых Су-35С.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

14:29
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети
14:27
Два человека скончались в Испании из-за «убийственной» жары
14:21
«Не хотелось быть Джоном Джоновичем»: как IVAN выбирал свой псевдоним
14:11
Минобороны: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ
14:04
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Литвы
14:03
Вы не поверите: сыграть Д' Артаньяна в культовом фильме должен был другой актер

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Елена Подкаминская: «У меня нет времени дружить»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео