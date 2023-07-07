«Мне нужно было прятать сипоту»: IVAN поделился закулисьем шоу «Маска»

На проекте музыкант скрывался за маской Гусеницы.

IVAN во время своих выступлений в шоу «Маска» прятал хрипоту в голосе, чтобы его не узнали зрители и жюри проекта. Об этом певец эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По признанию IVAN, задача музыкальных продюсеров шоу заключается в том, чтобы максимально скрыть личность артистов, выступающих на сцене.

«Мне нужно было прятать сипоту свою, хрипоту. И так они работают с каждым артистом, то есть такая львиная доля работы у них заключается в этом», — поделился музыкант.

Интересно, что даже участники проекта не знают, кто из их коллег по цеху скрывается в других костюмах. Сам IVAN смог угадать лишь Стаса Пьеху, который был в образе Неваляшки, и то, как признается музыкант, не сразу.

Для самого певца самым стрессовым оказался первый выпуск, когда он еще не успел вжиться в свой образ Гусеницы.

«Непонятно было, как себя не спалить в ответах. <…> А потом стало проще. Я выходил на сцену и чувствовал себя конкретно Гусеницей. Была Гусеница, меня там не было, и это как-то упрощало задачу», — поделился IVAN.

Свой костюм Гусеницы певец назвал удачным, ведь он отлично смог скрыть его рост, который составляет 195 см.

«Там вообще любого роста человек может быть. Костюм огромный сам по себе, и непонятно, через что ты смотришь: через глаза, через рот или через что-то другое», — отметил артист.

IVAN получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. Певец покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN поделился воспоминаниями о Кобзоне.