«Этому есть место»: Валдис Пельш призвал не запрещать комикам материться

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Телеведущий Валдис Пельш призвал не запрещать комикам материться

«Этому есть место»: Валдис Пельш призвал не запрещать комикам материться

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Сам же телеведущий предпочитает не участвовать в проектах, в которых со сцены могут быть сказаны бранные слова.

Российский телеведущий Валдис Пельш встал на защиту комиков и высказался об отношении к мату в юморе. Он призвал не запрещать использовать бранные слова в комедии.

Недавно звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков высказался о том, что надо ограничить юмор, запретив в нем мат. Пельш такое мнение не поддержал и рассказал изданию KP.RU, что он думает по этому поводу.

«Я не считаю, что эти форматы нужно запретить. Этому есть место, потому что бытовой мат был всегда. Выбор смотреть или не смотреть должен оставаться уже за каждым», — заявил телеведущий.

Пельш добавил, что на передачи, где на людей могут «вылить» матерные слова, как раз приходят зрители, которые к этому готовы. Но сам телеведущий предпочитает не принимать участие в подобных проектах. Дело в том, что он не хочет становиться лицемером в глазах детей, которых учит тому, что мат — это плохо.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем можно и нельзя шутить стендаперам в разных странах.

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