Президент Польши прибыл с визитом в Киев

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Президент Польши Дуда находится с визитом в Киеве, где проведет переговоры с Зеленским

Президент Польши прибыл с визитом в Киев

Фото: Reuters / PETER CZIBORRA

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Политик поднимет тему подготовки к июльскому саммиту НАТО. Что еще входит в его планы?

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщила его канцелярия.

По их информации, глава государства поднимет тему подготовки к июльскому саммиту НАТО, ситуацию на ЗАЭС и конфликт.

«Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Беседа с Владимиром Зеленским связана с празднованием украинского Дня конституции», — говорится в сообщении.

До этого, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву, что стало его первым более чем за год заграничным визитом. Польские власти наградили его орденом Белого Орла.

А 22 мая Анджей Дуда также посещал Киев с визитом. Еще до этого, 13 апреля 2022 года, президент Польши посетил Киев вместе с президентами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как президент Польши заявил о передаче Украине почти всех своих истребителей МиГ-29.

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