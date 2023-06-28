Лавров: страны могут посылать на Украину кадровых военных под видом наемников

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47 0

В МИД РФ напомнили — во время киевского «майдана» в СБУ были сотрудники и ЦРУ, и других специальных служб США.

Лавров: страны могут посылать на Украину кадровых военных под видом наемников

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lukas Balandis

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Ряд стран может отправлять своих кадровых военных под видом наемников на Украину. Такой сценарий допустил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире одного их федеральных каналов.

«Есть подозрения, что целый ряд стран под видом наемников посылает туда уже своих кадровых военнослужащих», — прокомментировал глава МИД РФ.

По его словам, на Украине работают иностранные инструкторы — в этом почти нет сомнений. Встречаются они зачастую не на линии соприкосновения, однако в удаленных от фронта участках много зарубежных специалистов.

Лавров напомнил — во время переворота на Украине в 2014 году в Службе Безопасности Украины сидело много сотрудников ЦРУ. Поэтому и допускается вариант повторения ситуации.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на Западе «взрослые люди» говорят откровенную неправду. По его словам, заявления о неучастии НАТО в столкновениях с Россией на территории Украины — ложь. Именно с Западом и процветающим нацизмом ВС РФ и борются в зоне СВО, заключил министр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Каллас и Столтенберг пообещали Украине «сюрприз» по членству в НАТО.

Тема:
Спецоперация
28 июн
Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады
28 июн
Сервисам Discord и Dropbox грозят миллионные штрафы в РФ
28 июн
Делают разницу на фронте: как работают экипажи Ка-52 в зоне СВО
28 июн
Захарова: определить исход конфликта на Украине невозможно без участия России
28 июн
«Уже слишком поздно»: в США указали на беспомощное положение Зеленского
28 июн
ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам нефтепереработки ВСУ
28 июн
В Швейцарии отклонили заявку на продажу 96 Leopard 1 A5 Украине
28 июн
Минобороны: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ
28 июн
«Тяжелый этап»: как в офисе Зеленского признают неудачи своего контрнаступления
28 июн
«Идет отлов»: на Украине сообщили об охоте на мужское население
+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

19:02
«Коммерческий расчет»: психолог объяснил причины увлечения Киркорова пластикой
19:00
Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады
18:53
Сын Муцениеце от Прилучного получил серьезную травму: «Новое развлечение»
18:42
Хитрая схема: как Запад обходит ограничения по транзиту российского газа
18:35
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую газету — Европа»*
18:30
Судебный процесс запущен: Егор Крид хочет получить миллионы с Telegram-канала

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Важный звоночек: как себя выдает эмоционально нестабильный мужчина?
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео