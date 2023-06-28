Лавров: страны могут посылать на Украину кадровых военных под видом наемников

В МИД РФ напомнили — во время киевского «майдана» в СБУ были сотрудники и ЦРУ, и других специальных служб США.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lukas Balandis
Ряд стран может отправлять своих кадровых военных под видом наемников на Украину. Такой сценарий допустил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире одного их федеральных каналов.
«Есть подозрения, что целый ряд стран под видом наемников посылает туда уже своих кадровых военнослужащих», — прокомментировал глава МИД РФ.
По его словам, на Украине работают иностранные инструкторы — в этом почти нет сомнений. Встречаются они зачастую не на линии соприкосновения, однако в удаленных от фронта участках много зарубежных специалистов.
Лавров напомнил — во время переворота на Украине в 2014 году в Службе Безопасности Украины сидело много сотрудников ЦРУ. Поэтому и допускается вариант повторения ситуации.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на Западе «взрослые люди» говорят откровенную неправду. По его словам, заявления о неучастии НАТО в столкновениях с Россией на территории Украины — ложь. Именно с Западом и процветающим нацизмом ВС РФ и борются в зоне СВО, заключил министр.
Ранее 5-tv.ru писал, что Каллас и Столтенберг пообещали Украине «сюрприз» по членству в НАТО.
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