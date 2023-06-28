Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую газету — Европа»*

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

Речь идет о латвийской организации.

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую газету — Европа»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / POLEVAYA TATIANA

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Генпрокуратура по результатам проверки признала нежелательной в России «Новую газету — Европа»*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия», — говорится в заявлении.

Между тем уточняется, что у издания аннулированы свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ. Причиной стали фейки о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения страны в развязывании агрессивной войны на Украине, а также совершении военных преступлений против мирного населения и репрессиях.

Кроме того, данное СМИ публиковало материалы организаций, деятельность которых в России уже запрещена и признана нежелательной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в России признали Всемирный фонд дикой природы (WWF)* нежелательной организацией.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.

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