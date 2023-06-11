«Плакать — неправильно»: почему Донцова не проронила ни слезинки из-за смерти мужа
Дарья Донцова заявила, что не плакала после смерти мужа
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Муж писательницы умер после продолжительной болезни.
Дарья Донцова заявила, что не проронила ни слезинки после смерти мужа. Об этом писательница рассказала в эфире одного из федеральных каналов.
Королева детективного жанра отметила, что плакать на людях — это неправильно. Кроме того, она до сих пор ощущает присутствие любимого человека рядом.
«Не надо вешать на окружающих свое внутреннее состояние, жаловаться на что-то. Когда человек умирает, за него не надо плакать — за него надо молиться», — рассказала писательница.
Донцова добавила, что постоянно работает, поэтому на тоску ей не хватает времени. Женщина продолжает заниматься написанием романов, а также читать лекции для онкобольных в Сретенском монастыре. Писательница и сама боролась с опасным заболеванием. Ей пришлось пройти многочисленные курсы химиотерапии, и в итоге болезнь отступила.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Донцовой, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. Какое-то время назад мужчине подставили страшный диагноз — рак кишечника.
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