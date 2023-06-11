«Плакать — неправильно»: почему Донцова не проронила ни слезинки из-за смерти мужа

|
Алексей Панков
Алексей Панков 129 0

Дарья Донцова заявила, что не плакала после смерти мужа

«Плакать — неправильно»: почему Донцова не проронила ни слезинки из-за смерти мужа

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Муж писательницы умер после продолжительной болезни.

Дарья Донцова заявила, что не проронила ни слезинки после смерти мужа. Об этом писательница рассказала в эфире одного из федеральных каналов.

Королева детективного жанра отметила, что плакать на людях — это неправильно. Кроме того, она до сих пор ощущает присутствие любимого человека рядом.

«Не надо вешать на окружающих свое внутреннее состояние, жаловаться на что-то. Когда человек умирает, за него не надо плакать — за него надо молиться», — рассказала писательница.

Донцова добавила, что постоянно работает, поэтому на тоску ей не хватает времени. Женщина продолжает заниматься написанием романов, а также читать лекции для онкобольных в Сретенском монастыре. Писательница и сама боролась с опасным заболеванием. Ей пришлось пройти многочисленные курсы химиотерапии, и в итоге болезнь отступила.

Дарья Донцова о последствиях аварии на мотоцикле: «Все разбито, лица нет»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Донцовой, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. Какое-то время назад мужчине подставили страшный диагноз — рак кишечника.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
«Не вашего ума дело» — Волочкова обиделась на слова фанатов об алкоголизме
15:10
Рогов сообщил о тяжелых боях на границе ДНР и Запорожской области
14:55
Минобороны: в зоне спецоперации уничтожены три танка Leopard
14:49
ВСУ попытались атаковать российский корабль «Приазовье» в Черном море
14:37
«Остается в силе»: почему конькобежцев из РФ не допустят до соревнований
14:28
«Плакать — неправильно»: почему Донцова не проронила ни слезинки из-за смерти мужа

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Грозился уволить: Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги
«Боялись спугнуть удачу»: Романоф и Лолита не сотрудничали несколько лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео