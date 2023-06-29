В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

Задержана приемная мать мальчика.

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadz

Читайте нас в: Дзен Новости

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего трое суток назад шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СУ РФ по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что утром 26 июня ребенок вышел из квартиры жилого дома, после этого его никто не видел. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Все это время велись поиски несовершеннолетнего.

Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено сегодня утром. Причем по данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что мальчик жил не с биологической матерью, а с опекуншей. Приемная мать уже задержана. В ведомстве отметили, что факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми.

«И в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. В связи с изложенным мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки», — заявил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

7:10
В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
6:56
В Москву пришел самый сильный дождь с начала лета
6:43
Российский экипаж танка Т-80 подбил БМП Bradley противника
6:30
Спасти от живодеров: в России начнут отбирать животных за жестокое обращение
6:15
Фэнтези с экшн-сценами: как прошла премьера сериала «Библиотекарь» в Москве
6:00
Убойная зенитка! Лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Дыра в асфальте и лужа крови: кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео