В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего трое суток назад шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СУ РФ по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что утром 26 июня ребенок вышел из квартиры жилого дома, после этого его никто не видел. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Все это время велись поиски несовершеннолетнего.

Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено сегодня утром. Причем по данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что мальчик жил не с биологической матерью, а с опекуншей. Приемная мать уже задержана. В ведомстве отметили, что факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми.

«И в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. В связи с изложенным мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки», — заявил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.