«Будет лукавством»: в Госдуме призвали увеличить ставку НДФЛ для москвичей-миллионеров

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

Депутат Чернышов предложил повысить ставку НДФЛ до 20% для богатых москвичей

«Будет лукавством»: в Госдуме призвали увеличить ставку НДФЛ для москвичей-миллионеров

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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«Налог на богатство» может помочь с финансированием инфраструктуры, парков и детских площадок.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением увеличить налог на доход физических лиц (НДФЛ) до 20% для граждан, которые в год зарабатывают свыше 25 миллионов рублей. Письмо с изложенной инициативой было направлено в Федеральную налоговую службу.

В тексте депутат пояснил, что в стране в 2022 году начала действовать прогрессивная налоговая шкала — россияне, чьи ежегодные доходы составляют пять миллионов, платят государству не 13, а 15%. Согласно его новой идее, зарабатывающие более 25 миллионов в год должны платить НДФЛ в размере 20% от своего дохода.

«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», — рассказал Чернышов в беседе с агентством РИА Новости.

Вице-спикер нижней палаты считает, что полученные средства можно будет направлять на благоустройство страны. По ее словам, «налог на богатство» позволит содержать парки, детские площадки и инфраструктуру, а также строить новые гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке закона об освобождении туроператоров от НДС.

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