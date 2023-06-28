Путин заметил, что в России неуважение к Корану является преступлением

В отличие от других государств, в России неуважение к религиозным чувствам граждан всегда будет являться нарушением закона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее в этот день стало известно, что в Швеции дали согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

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Так, во время посещения Джума-мечети в Дербенте глава государства отметил, что в нашей стране подобные действия являются преступлением.

«В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации», — напомнил он.

Президент подчеркнул, что РФ всегда будет придерживаться этих законодательных правил. Он отметил, что Коран — это святыня мусульман. Такой же она должна быть и для всех других конфессий.

Муфтий, в свою очередь, преподнес Путину в качестве подарка Коран. Президент поблагодарил его и отметил, что священная книга обязательно найдет достойное место в Кремле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал мужчину, сжегшего Коран по указанию украинских спецслужб.