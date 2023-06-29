«Необходима поддержка»: Бабкина встретилась с казаками-добровольцами на Кубани

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Рита Миронова
Рита Миронова 22 0

Надежда Бабкина выступила перед казаками-добровольцами на Кубани

«Необходима поддержка»: Бабкина встретилась с казаками-добровольцами на Кубани

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Народная артистка РФ приехала поддержать защитников Донбасса вместе с коллективом театра «Русская песня».

Надежда Бабкина поддержала будущих военнослужащих, проходящих подготовку в Краснодарском крае. В своем Telegram-канале народная артистка РФ рассказала, что оказалась на Кубани с фестивалем-марафоном «Песни России» и не смогла пройти мимо учебного центра, где готовят казаков-добровольцев.

«Казаки отличаются мужеством, героизмом и смелостью. И все же каждому из них необходима поддержка», — отметила Бабкина.

Как артистка, она поддержала их своей музыкой, песней, танцем — всем, что может отвлечь их от тревожных мыслей. Уже 5 июля многие из казаков отправятся в зону специальной военной операции в Донбасс.

Помимо своего долга как артистки, Бабкина не забыла и о долге человеческом, материнском. От лица всех матерей она пожелала ребятам в учебном центре не озлобиться и сберечь себя, вернувшись победителями на родную землю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс и Басков пообещали бойцам РФ миллион за подбитый Leopard.

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«Необходима поддержка»: Бабкина встретилась с казаками-добровольцами на Кубани

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