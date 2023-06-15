Премия за танк: Лепс и Басков пообещали бойцам РФ миллион за подбитый Leopard

О своем способе поддержать дух российских военнослужащих артисты рассказали на Петербургском международном экономическом форуме.

Звезды российской эстрады решили поддерживать и поощрять защитников Донбасса своими способами. Так, певцы Григорий Лепс и Николай Басков, а также основатель группы «Земляне» Владимир Киселев пообещали платить по миллиону рублей военным за каждый уничтоженный танк Leopard и Abrams.

Танк Leopard. Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

На Петербургском международном экономическом форуме артисты объяснили свое решением тем, что хотят вносить вклад для российских бойцов.

«Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов, чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними в их победе и в их успехе», — заявил Николай Басков.

На такое решение их вдохновила инициатива основателя группы «Земляне» Владимира Киселева. На закрытом мероприятии «Русской Медиагруппы», состоявшемся в рамках ПМЭФ, продюсер учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе СВО.

Информацию со сцены объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Григория Лепса, Владимира Киселева и Елены Север.

«Исполнители, лауреаты Премии телеканала RU.TV, „Золотой Граммофон“ тратят свои гонорары на гуманитарную помощь, отправляются на опасные территории — это и есть настоящая приверженность стране. И наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки — это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя», — заявил он.

Эту инициативу также поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо») и многие другие.

Танки немецкого производства Leopard Киев получил от ФРГ в этом году. Власти Германии одобрили поставку на сумму в почти два миллиарда рублей. Всего Украина получила более 60 танков этого вида от различных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ снова понесли большие потери в западной технике.