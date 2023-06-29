Глава Мегиона в Югре Олег Дейнека умер на 70-м году жизни

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Рита Миронова
Рита Миронова 104 0

На посту мэра города он пробыл более семи лет.

Глава Мегиона в Югре Олег Дейнека умер на 70-м году жизни

Фото: Telegram / Олег Дейнека

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Ушел из жизни глава города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе Олег Дейнека. Информацию подтвердили в городской администрации.

Известно, что мэр города скончался 29 июня незадолго до своего 70-летия. Причиной смерти назвали продолжительную болезнь, с которой Дейнека долгое время пытался бороться.

«К огромному сожалению, тяжелая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты», — говорится на сайте администрации Мегиона.

У Дейнеки остались жена и четверо детей, которым сотрудники мэрии выразили искренние соболезнования.

На посту мэра города Олег Дейнека пробыл более семи лет. До этого он был депутатом думы Ханты-Мансийского округа — Югры пятого созыва.

Ранее 5-tv.ru писал, что 26 июня умерла заслуженный работник культуры РФ, телеведущая и диктор Изабелла Пацевич.

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