Умерла заслуженный работник культуры РФ, телеведущая и диктор Изабелла Пацевич

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 104 0

Покойная воспитала множество известных российских телеведущих. По ее стопам пошла и дочь — Юлианна Шахова.

Умерла заслуженный работник культуры РФ, телеведущая и диктор Изабелла Пацевич

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов РФ, телеведущая Изабелла Пацевич умерла в возрасте 75 лет в Москве. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

«Она умерла тихо в своей квартире на Большом Кондратьевском переулке. Ее дочь — известная журналистка и бывшая ведущая программы „Времечко“ Юлианна Шахова — занимается похоронами», — рассказал собеседник агентства.

Изабелла ПацевичИзабелла Пацевич. Фото: Кадр из сериала «Мать и дочь», 2006 г.

По имеющимся данным, смерть была естественной. На место вызвали участкового, однако это нужно только для соблюдения формальностей. Следов криминала нет.

Изабелла Пацевич родилась 6 декабря 1947 года. Она больше 30 лет проработала телеведущей и диктором в Архангельской области. В 2000 году журналист переехала в Москву, где начала преподавать в школе телевидения «Останкино».

За годы работы Изабелла Моисеевна воспитала множество известных российских телеведущих. Среди них: ведущая новостей Елена Винник, Лариса Медведская, Эвелина Закамская и другие.

Дочь Изабелла Пацевич тоже стала известным журналистом. Юлианна Шахова вела телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену после смерти мужа.

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