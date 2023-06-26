Умерла заслуженный работник культуры РФ, телеведущая и диктор Изабелла Пацевич

Покойная воспитала множество известных российских телеведущих. По ее стопам пошла и дочь — Юлианна Шахова.
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов РФ, телеведущая Изабелла Пацевич умерла в возрасте 75 лет в Москве. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.
«Она умерла тихо в своей квартире на Большом Кондратьевском переулке. Ее дочь — известная журналистка и бывшая ведущая программы „Времечко“ Юлианна Шахова — занимается похоронами», — рассказал собеседник агентства.
Изабелла Пацевич.
По имеющимся данным, смерть была естественной. На место вызвали участкового, однако это нужно только для соблюдения формальностей. Следов криминала нет.
Изабелла Пацевич родилась 6 декабря 1947 года. Она больше 30 лет проработала телеведущей и диктором в Архангельской области. В 2000 году журналист переехала в Москву, где начала преподавать в школе телевидения «Останкино».
За годы работы Изабелла Моисеевна воспитала множество известных российских телеведущих. Среди них: ведущая новостей Елена Винник, Лариса Медведская, Эвелина Закамская и другие.
Дочь Изабелла Пацевич тоже стала известным журналистом. Юлианна Шахова вела телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену после смерти мужа.
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