Франция в огне: массовые беспорядки не утихают из-за убийства полицейским подростка

Макрона в это время, похоже, больше волнует не обстановка в стране. Во время творящегося хаоса он решил сходить на концерт Элтона Джона.

Во Франции все сильнее разгораются беспорядки, вспыхнувшие из-за убийства подростка, выходца из Алжира. Глава МВД выступил с заявлением и не исключил, что в стране введут чрезвычайное положение.

Неспокойно в Тулузе, Рене, Рубэ и Лилле. В Париже пришлось включать сирены, оповещающие город об опасности. Такого не было со времен Второй мировой войны. Французские мигранты захватили мэрию, вскрывают банкоматы, распиливая их болгаркой.

Хаос в стране, похоже, мало волнует президента страны Эммануэля Макрона. В час ночи в прекрасном настроении он вышел с концерта Элтона Джона в Париже.