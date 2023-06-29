Франция в огне: массовые беспорядки не утихают из-за убийства полицейским подростка

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Во Франции массовые беспорядки не утихают из-за убийства полицейским подростка

Фото, видео: Reuters / SARAH MEYSSONNIER; 5-tv.ru

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Макрона в это время, похоже, больше волнует не обстановка в стране. Во время творящегося хаоса он решил сходить на концерт Элтона Джона.

Во Франции все сильнее разгораются беспорядки, вспыхнувшие из-за убийства подростка, выходца из Алжира. Глава МВД выступил с заявлением и не исключил, что в стране введут чрезвычайное положение.

Неспокойно в Тулузе, Рене, Рубэ и Лилле. В Париже пришлось включать сирены, оповещающие город об опасности. Такого не было со времен Второй мировой войны. Французские мигранты захватили мэрию, вскрывают банкоматы, распиливая их болгаркой.

Хаос в стране, похоже, мало волнует президента страны Эммануэля Макрона. В час ночи в прекрасном настроении он вышел с концерта Элтона Джона в Париже.

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