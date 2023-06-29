Туго завязали морским узлом: в какой сцене фильма «Афоня» использовали манку не по назначению

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 132 0

В фильме Георгия Данелии «Афоня» использовали манную крупу для увеличения бюста актрисы Распутиной-Катаевой

Туго завязали морским узлом: в какой сцене фильма «Афоня» использовали манку не по назначению

Фото: Кадр из к/ф «Афоня», реж. Георгий Данелия, 1975 г.

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Сцену нужно было усилить, придав деталям откровенно комический характер.

Во многих фильмах продукты питания используются совсем не для еды. Но одно из самых оригинальных применений, наверное, было в советском фильме «Афоня».

Перед командой картины Георгий Данелия поставил четкую задачу: сцена, в которой главный герой танцует с «обворожительной незнакомкой», должна быть максимально сексуализированой и комичной. И для достижения этой цели костюмеры решили сделать бюст большим и сексуально колыхающимся.

Обворожительной женщиной в этом эпизоде должна была стать Татьяна Распутина-Катаева. Но вот незадача — размер груди актрисы был недостаточно велик. И тогда костюмеры решили его искусственно увеличить. Изначально решили использовать презервативы, наполненные водой. Но во время энергичного танца одно из изделий предательски лопнуло, подмочив весь съемочный процесс.

И тогда на помощь пришла манная крупа. Обе чашечки лифчика наполнили манкой, но грудь стала неимоверно тяжелой. Поэтому бюстгальтер туго завязали на спине морским узлом.

В результате этих творческих мучений возникла одна из самых запоминающихся сцен в советском кино.

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