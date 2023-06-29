Туго завязали морским узлом: в какой сцене фильма «Афоня» использовали манку не по назначению

Сцену нужно было усилить, придав деталям откровенно комический характер.

Во многих фильмах продукты питания используются совсем не для еды. Но одно из самых оригинальных применений, наверное, было в советском фильме «Афоня».

Перед командой картины Георгий Данелия поставил четкую задачу: сцена, в которой главный герой танцует с «обворожительной незнакомкой», должна быть максимально сексуализированой и комичной. И для достижения этой цели костюмеры решили сделать бюст большим и сексуально колыхающимся.

Обворожительной женщиной в этом эпизоде должна была стать Татьяна Распутина-Катаева. Но вот незадача — размер груди актрисы был недостаточно велик. И тогда костюмеры решили его искусственно увеличить. Изначально решили использовать презервативы, наполненные водой. Но во время энергичного танца одно из изделий предательски лопнуло, подмочив весь съемочный процесс.

И тогда на помощь пришла манная крупа. Обе чашечки лифчика наполнили манкой, но грудь стала неимоверно тяжелой. Поэтому бюстгальтер туго завязали на спине морским узлом.

В результате этих творческих мучений возникла одна из самых запоминающихся сцен в советском кино.

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