Российская компания выступит соинвестором нового фильма Гая Ричи

Новый фильм британского режиссера Гая Ричи, возможно, будет частично финансироваться из России. Предполагается, что соинвестором проекта выступит интернет-сервис «Кинопоиск». Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные четырех анонимных источников. Предположительно, сделка оценивается как минимум в десять миллионов долларов. Она включает в себя приобретение прав на рынке Восточной Европы и средства на производство.

Издание отмечает, что съемки картины стартуют летом текущего года. Проект станет воплощением фирменного стиля Ричи — лихо закрученный сюжет, стрельба и неповторимый юмор. Главные герои — пара специалистов по экстренной эвакуации, которые должны спасти высокопоставленную переговорщицу. Актерский состав без сомнения будет блистательно звездным. В него, предварительно, вошли Генри Кавилл, Джейк Джилленхолл и Эйса Гонсалес.

Сценарий к фильму написал сам Гай Ричи. Он же является одним из продюсеров картины. В команде режиссера — давние партнеры Айвен Аткинсон и Джон Фридберг, которые принимали участие в создании «Переводчика» и «Министерства неджентльменской войны». Последнюю картину авторы планируют выпустить на большие экраны в следующем году. Одну из главных ролей в нем также сыграет Генри Кавилл.

Стоит отметить, Ричи не впервые сотрудничает с Россией при создании фильмов. В продюсировании двух упомянутых выше была задействована гендиректор «Яндекс. Студии» Ольга Филипук. На ее счету всего 44 проекта в РФ и за рубежом. Соответствующая информация опубликована на «Кинопоиске».

Весной 5-tv.ru сообщал, что на Гая Ричи подали в суд из-за фильма «Джентльмены». Режиссера обвинили в краже сценария.