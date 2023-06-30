Вечно молодая: 41-летняя Татьяна Арнтгольц показала фото без макияжа

Поклонники мучают актрису единственным вопросом — в чем секрет ее «юности»?

Актриса Татьяна Арнтгольц пробудила зависть в женских сердцах, опубликовав фото из гримерной в личном блоге. Она решила показать момент своего обычного трудового дня: а снимке звезда еще не накрашена и не причесана, на плечи наброшена защитная накидка. Казалось бы, ничего примечательного, но кадр произвел сильное впечатление. Потому что выглядела на нем артистка как девочка. В 41 год.

Конечно, возраст Арнтгольц нельзя еще назвать солидным. Но удивляет поклонников не моложавый вид или стройность, а тот факт, что за последние десять лет актриса нисколько не изменилась. Многие коллеги селебрити успели к пятому десятку испробовать на себе все чудеса современной косметологии и пластической хирургии. Но это знаменитая блондинка остается верной натуральной красоте, которую, кажется, ей удалось заморозить.

Фото: Instagram* / tarntgoltsofficial

Татьяна Арнтгольц, сестра-близнец актрисы Ольги Арнтгольц, мама двоих детей. В 2009 году она родила дочь Марию от коллеги Ивана Жидкова. С 2020-го она замужем за артистом Марком Богатыревым, пара воспитывает двухлетнего сына Данилу. Старшая наследница звезды в свои 13 лет уже определилась с профессией. Хочет пойти по стопам известных родителей. Подумала уже и о творческом имени: девочка решила взять фамилию матери, так как считает, что «Мария Жидкова» — не очень подходящее имя для звезды.

Близняшки Арнтгольц — тот редкий случай, когда шоу-бизнес пригрел и оценил талант обеих сестер. Не сравнить, может быть, с историей четырех братьев Болдуинов из Голливуда, но все же. Примечательно, что не только в профессии, но и в жизни артисток очень много переплетений, общих взлетов и падений. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем похожи судьбы сестер Ольги и Татьяны Арнтгольц.

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