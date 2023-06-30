Пластический хирург Киркорова продолжит работу над его телом: «Удлинили и укоротили»

По словам эксперта, артист находится буквально на седьмом небе от счастья, радуясь своему преображению.

Работа над новым лицом и телом народного артиста РФ Филиппа Киркорова не закончена. Его пластический хирург Тимур Хайдаров заявил корреспонденту 5-tv.ru, что певец очень доволен результатами и не намерен останавливаться на достигнутом. Но это будут уже не вмешательства, а способы сохранить эффект от перенесенных операций на многие годы.

«Нет предела красоты, нет предела совершенству. Мы и не закончим. Мы работаем постоянно и творим красоту. По хирургии мы, наверное, уже все закончили. Мы уже все добавили и отрезали, удлинили и укоротили. Остались только теперь уходовые истории», — сказал хирург.

По словам Хайдарова, осуществляться уход за Киркоровым будет с помощью самых современных технологий и методик индустрии красоты. Он также добавил, что главным показателем успешности операций Филиппа Бедросовича является его радость и любовь к обновленному телу.

«Он это все поддерживает, он сам вдохновляется своим отражением, иногда признается: „Я таким никогда не был“. Это кубики, накачанная грудь, плечи, и он, конечно, на кураже», — заключил Зайдаров.

Пластический хирург побеседовал с корреспондентом 5-tv.ru на торжестве в честь сына Киркорова Мартина-Кристина. 11-летний парнишка в свой день рождения, 29 июня, провел первый в жизни показ мод. Он создал собственную линию одежды вместе с дизайнером Аникой Керимовой. Увидеть творения сына поп-короля можно в рамках модного показа новой коллекции Дома моды «АНИКА КЕРИМОВА».

Ранее 5-tv.ru.сообщал, какое мнение о пластике сына имеет певец Бедрос Киркоров.