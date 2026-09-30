Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

МВД: в ДТП с автобусом и большегрузом в Забайкалье пострадали семеро человек

В Забайкальском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза. Пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону в мессенджере МАКС.

Авария случилась утром 30 сентября на 1037-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в Улетовском округе. Столкнулись рейсовый автобус Hyundai, в котором находились 20 пассажиров и два водителя, и большегруз Sitrak. По предварительным данным, человек за рулем автобуса, следовавшего по маршруту Улан-Удэ — Чита — Агинское, выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной столкновения.

Как уточнили в полиции, травмы получили пять пассажиров автобуса и шофер, а также водитель грузовика. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфимском районе Башкортостана произошло ДТП с участием школьного автобуса. Авария случилась на 14-м километре дороги Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки. В машине находились 21 ребенок и сопровождающий.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 столкнулся со встречным автобусом, который поворачивал налево. Оба водителя погибли на месте. Среди пассажиров погибших и пострадавших нет.

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