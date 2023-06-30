Объелись токсичных водорослей: в США морские львы покусали отдыхающих на пляже

Эти морские растения стали настоящей проблемой для жителей океана — такой обед может стоить им жизни. А что насчет людей?

Опасным местом для отдыха стали пляжи в американском штате Калифорния — там морские львы покусали людей. Причина их агрессивного поведения кроется в ядовитых морских водорослях, которых и объелись ушастые тюлени. Об этом сообщает Los Angeles Time.

Обычно морские львы кусают людей, если чувствуют угрозу, пугаются или, например, сталкиваются с серфингистами. Однако во время цветения морские водоросли вырабатывают высокую концентрацию домоевой кислоты — нейротоксина. Под его воздействием животные и начинают так себя вести. Нейротоксин был обнаружен в этих растениях в водах вблизи округов Санта-Барбара и Вентура, теперь они распространились на юг в Лос-Анджелес и округ Ориндж.

По словам ученых, это цветение водорослей является одним из самых масштабных, когда-либо наблюдавшихся в округе. Опасность в том, что эти токсичные растения наносят вред здоровью морских обитателей.

«Морские львы и дельфины едят рыбу, которая потребляет водоросли, что приводит к повреждению мозга, судорогам и даже смерти морских животных. Люди не подвержены риску заболеть домоевой кислотой от укуса морского льва — им придется потреблять ее, чтобы пострадать», — говорится в материале.

Эксперты порекомендовали все равно быть бдительными и не подходить близко к морским львам. Если ушастый тюлень все-таки напал — нужно для перестраховки обратиться к врачу.

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