Объелись токсичных водорослей: в США морские львы покусали отдыхающих на пляже

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 29 0

В США морские львы под воздействие ядовитых морских водорослей покусали отдыхающих на пляже

Фото, видео: www.globallookpress.com / Francisco Morales / Eyepix Group; Reuters / Thomson Reuters; 5-tv.ru

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Эти морские растения стали настоящей проблемой для жителей океана — такой обед может стоить им жизни. А что насчет людей?

Опасным местом для отдыха стали пляжи в американском штате Калифорния — там морские львы покусали людей. Причина их агрессивного поведения кроется в ядовитых морских водорослях, которых и объелись ушастые тюлени. Об этом сообщает Los Angeles Time.

Обычно морские львы кусают людей, если чувствуют угрозу, пугаются или, например, сталкиваются с серфингистами. Однако во время цветения морские водоросли вырабатывают высокую концентрацию домоевой кислоты — нейротоксина. Под его воздействием животные и начинают так себя вести. Нейротоксин был обнаружен в этих растениях в водах вблизи округов Санта-Барбара и Вентура, теперь они распространились на юг в Лос-Анджелес и округ Ориндж.

По словам ученых, это цветение водорослей является одним из самых масштабных, когда-либо наблюдавшихся в округе. Опасность в том, что эти токсичные растения наносят вред здоровью морских обитателей.

«Морские львы и дельфины едят рыбу, которая потребляет водоросли, что приводит к повреждению мозга, судорогам и даже смерти морских животных. Люди не подвержены риску заболеть домоевой кислотой от укуса морского льва — им придется потреблять ее, чтобы пострадать», — говорится в материале.

Эксперты порекомендовали все равно быть бдительными и не подходить близко к морским львам. Если ушастый тюлень все-таки напал — нужно для перестраховки обратиться к врачу.

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Объелись токсичных водорослей: в США морские львы покусали отдыхающих на пляже

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