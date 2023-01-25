Любопытный сивуч устроил беспорядок в одном из городов Австралии
Животное беспрепятственно «заходило» в аптеки и магазины: остановить многокилограммового тюленя никто не решался.
Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Dave Pressland; 5-tv.ru
На севере России существуют оленьи бега, а в Австралии теперь — тюленьи. Новый вид спорта единолично придумал огромный сивуч в одном из прибрежных городков.
Ему стало так скучно в океане, что он решил навести шороху среди двуногих. Побывал в магазине, на заправке и даже в аптеке, хотя вроде ничем кроме чрезмерного любопытства не болеет. В итоге крупного гостя проводили обратно — туда, откуда пришел.
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