Любопытный сивуч устроил беспорядок в одном из городов Австралии

На севере России существуют оленьи бега, а в Австралии теперь — тюленьи. Новый вид спорта единолично придумал огромный сивуч в одном из прибрежных городков.

Ему стало так скучно в океане, что он решил навести шороху среди двуногих. Побывал в магазине, на заправке и даже в аптеке, хотя вроде ничем кроме чрезмерного любопытства не болеет. В итоге крупного гостя проводили обратно — туда, откуда пришел.