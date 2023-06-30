Система противовоздушной обороны сработала в Бердянске

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 37 0

Украинские националисты в очередной раз предприняли попытку атаки на город.

Система противовоздушной обороны сработала в Бердянске

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации города.

Жители слышали звуки взрыва примерно в районе восьми утра.

«Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», — сказано в сообщении.

Информация о произошедшем еще уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow.

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