Система противовоздушной обороны сработала в Бердянске
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Украинские националисты в очередной раз предприняли попытку атаки на город.
Фото: © РИА Новости
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации города.
Жители слышали звуки взрыва примерно в районе восьми утра.
«Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», — сказано в сообщении.
Информация о произошедшем еще уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow.
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