Мэра города в Кузбассе задержали за махинации с жильем для сирот

В Кузбассе задержали мэра города Анжеро-Судженск за махинации с жильем для детей-сирот. По версии следствия, градоначальник Александр Рыбалко вместе с подчиненной заключили контракты на возведение двух многоквартирных домов.

Фирме-застройщику из бюджета перечислили 117 миллионов рублей. Однако компания так ничего и не построила, более того, собственник начал процесс ее ликвидации.

В результате без крыши над головой остались не только сироты, но и несколько семей, которых должны были переселить из аварийного жилья.