Мэра города в Кузбассе задержали за махинации с жильем для сирот

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Фирме-застройщику из бюджета перечислили 117 миллионов рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Кузбассе задержали мэра города Анжеро-Судженск за махинации с жильем для детей-сирот. По версии следствия, градоначальник Александр Рыбалко вместе с подчиненной заключили контракты на возведение двух многоквартирных домов.

Фирме-застройщику из бюджета перечислили 117 миллионов рублей. Однако компания так ничего и не построила, более того, собственник начал процесс ее ликвидации.

В результате без крыши над головой остались не только сироты, но и несколько семей, которых должны были переселить из аварийного жилья.

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