«Всем уже понятно»: звезда «Сватов» Королева о перспективах продолжения сериала

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Рита Миронова
Рита Миронова 111 0

Звезда «Сватов» Королева заявила, что у сериала не будет продолжения

«Всем уже понятно»: звезда «Сватов» Королева о перспективах продолжения сериала

Фото: Instagram* / korolevainna

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Поклонники семей Будько и Ковалевых не перестают надеяться на продолжение истории.

Сыгравшая в «Сватах» актриса Инна Королева в интервью изданию Teleprogramma ответила на вопрос о продолжении сериала. Преданные поклонники истории двух семей все еще надеются увидеть новые эпизоды.

«Скучаю, но — не может быть», — сказала артистка, отвечая на вопрос, есть ли смысл надеяться на что-то.

Однако Королева была бы не прочь еще раз сыграть роль Маши Ковалевой — мамы Женьки. Проект подарил знаменитости не только пять лет запоминающейся работы, но и самые теплые эмоции, о которых она до сих пор вспоминает с трепетом.

«Я думаю, всем уже стало понятно, что продолжения не будет. А вопросы зрители обычно задают одни и те же, и я на них уже много раз отвечала», — отметила она.

За время существования проекта было выпущено семь сезонов с 2008 по 2021 годы. Помимо этого, создатели подарили преданным поклонникам еще несколько полнометражных фильмов: «Новогодние сваты», «Байки Митяя», «Сваты у плиты» и даже мультипликационную версию «Сватики».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анастасия Сиваева может появиться в новых «Папиных дочках».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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