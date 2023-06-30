В Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Судом уже принято решение о его аресте.

В Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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В Польше арестован российский хоккеист, игравший в первой лиге, по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Об этом в своем Twitter сообщил генеральный прокурор страны и министр юстиции Збигнев Зебро.

«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена», — написал Зебро, уточнив, что это уже 14-й случай.

Он также заявил, что российский спортсмен якобы выполнял в Польше задания в пользу иностранной разведки с 2021 года. Сейчас прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку.

Хоккеисту из России грозит до десяти лет лишения свободы, а пока судом принято решение о его аресте на три месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти.

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