В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Гражданин РФ был задержан в Чехии в сентябре 2021 года.

В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти

Фото: Instagram* / franchettialeksandr

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Чешский суд принял решение отменить оправдательный приговор гражданину России Александру Франчетти, который был задержан в стране двумя годами ранее. Об этом сообщило местное телевидение.

Чешский канал CT24 со ссылкой на пражский суд уточнил, что дело россиянина будет вновь пересмотрено. Известно, что оправдательный приговор был обжалован по инициативе Верховного суда Праги.

Франчетти был арестован в Чехии в 2021 году. Тогда украинская сторона обвинила его в том, что он якобы в 2014 году во время так называемой «Крымской весны» стал основателем ОПГ. Сотрудники чешской полиции задержали его в аэропорту Праги по инициативе Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был помилован в Белоруссии. Прежде минский суд приговорил молодого человека к восьми годам заключения после задержания его правоохранительными органами вместе с приговоренной к шести годам заключения Софьей Сапегой в мае 2021 года. Они были задержаны по подозрению в организации беспорядков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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