«Упор на качество»: каким будет российский аналог «Википедии»

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Аделина Ким
Аделина Ким 29 0

Хинштейн: упор в российском аналоге Википедии будет сделан на качество

«Упор на качество»: каким будет российский аналог «Википедии»

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Автором материалов в проекте может стать любой пользователь, но заниматься верификацией статей будут профессионалы.

Новую открытую интернет-энциклопедию «РУВИКИ» будут наполнять лишь проверенной информацией без фейков. Об этом изданию URA.RU сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий, как уточняется, уже успел протестировать систему и остался ей доволен. Политик считает, что у проекта большое будущее — он вполне может заменить знакомую всем «Википедию». Помимо обычных статей, там будут публиковаться российские законы, а также экспертные верифицированные материалы по различным темам.

«Такой подход особенно ценен сейчас, когда интернет переполнен фейками и материалами с однобокой подачей информации. Та же „Википедия“, что было продемонстрировано во время СВО, не способна давать пользователю объективную картину мира», — отметил депутат.

Обнаруженные ошибки в «РУВИКИ» будут оперативно устраняться и исправляться. Временные баги и сбои не являются критичными для стадии бета-версии, подчеркнул Хинштейн.

«Главное, что „РУВИКИ“ делает упор на качество, а не на скорость. Какой смысл в скорости появления новой статьи в электронной энциклопедии, если в ней написан откровенный бред или содержатся всевозможные фейки», — добавил парламентарий.

Автором материалов в проекте может стать любой пользователь, но заниматься верификацией статей будут профессионалы. Это оградит людей от манипуляций, фейков и недостоверной информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Wikimediа оштрафовали еще на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента.

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