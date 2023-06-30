Пришлось ввести в кому: у сына Ефремова начались серьезные осложнения в больнице

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 23 465 0

После падения из окна у сына Михаила Ефремова началась острая респираторная и сердечная недостаточности

Пришлось ввести в кому: у сына Ефремова начались серьезные осложнения в больнице

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Наследник скандально известного актера выпал из окна собственной квартиры и был экстренно госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

У сына Михаила Ефремова начались осложнения после экстренных операций. Как стало известно 5-tv.ru, 31-летний Николай находится в крайне тяжелом состоянии: врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Сам Николай Ефремов при госпитализации был в сознании и сказал медикам, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

В больнице ему прооперировали бедро и таз, после чего у актера начались острые сердечная и респираторная недостаточности. Помимо перелома костей таза и бедра, у Николая сломан локоть, а также большая кровопотеря из-за поврежденной артерии. Также в результате падения мужчина получил большую внутрибрюшную гематому.

Ранее 5-tv.ru писал, что говорят соседи о сыне Ефремова, выпавшем из окна.

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