«Всегда хохотала на уроках»: солистка Artik & Asti Севиль срывала занятия

Несмотря на то, что певица была хорошисткой, ее родителей вызывали в школу.

Солистка Artik & Asti Севиль срывала уроки. О том, как она училась в школе и почему отличалась неприлежным поведением, певица эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

По признанию Севиль, она была хорошисткой, тем не менее, ее родителей вызывали в школу из-за плохого поведения.

«Я всегда хохотала на уроках и порой срывала тем самым занятия», — вспоминает певица.

Севиль, занимая место на последней парте, также любила обмениваться с одноклассниками бумажными записками и, таким образом, отвлекалась от процесса обучения.

«И то эта записка не долетит, то перелетит, то учитель прочтет что-то наше сокровенное», — делится артистка.

Также, как признается певица, она любила разговаривать со своими одноклассниками на выдуманном языке, тем самым не давая учителям проводить свой урок.

Сконцентрироваться на обучении Севиль удавалось лишь на уроках истории и физики. По словам девушки, любовь к четной науке у нее передалась генетически, ведь ее дедушка был физиком. А нелюбимым предметом Севиль была география, по которой у певицы стояла тройка.

«Собственно команда, с которой я работаю, знает это не понаслышке», — смеется артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Севиль первый раз пошла в клуб в 29 лет.