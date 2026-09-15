«Я молодец»: Лиза Шакира рассказала, как справляется с волнением

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 27 0

Актриса призналась, что в трудные дни помогает себе цветами, общением и заботой о себе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Актриса Лиза Шакира рассказала о привычке поддерживать себя в трудные дни

Актриса Лиза Шакира рассказала в беседе с 5-tv.ru, что помогает ей справляться с волнением. Артистка призналась, что в такие моменты старается быть рядом с подругами, следит за своим состоянием и делает небольшие приятные вещи для себя.

«У меня весь день мои подруги, мои терапевты. Почувствовать себя красивой. <…> Это, кстати, тоже очень помогает чувствовать себя особенно собранной и поддерживать себя в сложные моменты», — рассказала Шакира.

Актриса также может заказать себе большой букет цветов с открыткой.

«Потому что я молодец», — подчеркнула она.

В дни, когда артистка особенно переживает, она старается не пить кофе. Вместо этого Шакира выбирает воду и не забывает полноценно поесть.

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