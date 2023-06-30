Шольц: никто не знает, как можно изъять замороженные активы Центробанка РФ

Вопрос изъятия замороженных активов Центробанка РФ с целью их использования для восстановления Украины остается все еще крайне сложным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите лидеров стран Евросоюза, пишет ТАСС.

По его мнению, никто пока не знает, как это возможно. Также Шольц добавил, что, тем не менее, лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос в ближайшее время.

Между тем от инициативы уже отказалась Германия. Уточнялось, что речь идет о сумме в 200 миллиардов евро — 18,4 триллиона рублей. Один из высокопоставленных немецких чиновников сказал, что передача денег «создаст кучу неприятностей».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экономист объяснил отказ Германии передать Украине активы РФ.