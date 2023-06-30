Шольц: никто не знает, как можно изъять замороженные активы Центробанка РФ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Данный вопрос канцлер ФРГ назвал сложным.

Шольц: никто не знает, как можно изъять замороженные активы Центробанка РФ

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin

Читайте нас в: Дзен Новости

Вопрос изъятия замороженных активов Центробанка РФ с целью их использования для восстановления Украины остается все еще крайне сложным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите лидеров стран Евросоюза, пишет ТАСС.

По его мнению, никто пока не знает, как это возможно. Также Шольц добавил, что, тем не менее, лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос в ближайшее время.

Между тем от инициативы уже отказалась Германия. Уточнялось, что речь идет о сумме в 200 миллиардов евро — 18,4 триллиона рублей. Один из высокопоставленных немецких чиновников сказал, что передача денег «создаст кучу неприятностей».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экономист объяснил отказ Германии передать Украине активы РФ.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

18:33
«Могут вызывать летальный исход»: почему Мадонна не смогла вылечиться до конца
18:32
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец задержан
18:25
В Кузбассе прошел концерт патриотического фестиваля «Песни за Родину»
18:21
Дойдет до миллиона? Каким будет размер маткапитала в 2026 году
18:19
МВД Молдавии сообщает о двух жертвах при стрельбе в аэропорту Кишинева
18:12
Умерла экс-концертмейстер Большого театра, заслуженная артистка РФ Наталья Разсудова

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Российские знаменитости признались в любви к книгам перед просмотром сериала «Библиотекарь»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео