Сильный дождь затопил дороги Санкт-Петербурга

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Из-за ливня на севере Санкт-Петербурга перекрыто трамвайное движение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Движение трамваев и троллейбусов полностью остановлено.

Если Дальний Восток плавится от жары, то Санкт-Петербург 30 июня полностью охладил проливной дождь.

Воды вылилось столько, что ливневки не справились — дороги за считанные минуты превратились в реки. Автобусы не подъезжали, а аж подплывали к остановкам. На севере города даже пришлось остановить движение трамваев и троллейбусов.

Пасмурно и дождливо в Петербурге будет все выходные. По сообщениям синоптиков, ливни и грозы ожидаются преимущественно днем.

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Сильный дождь затопил дороги Санкт-Петербурга

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