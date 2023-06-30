Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец задержан

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 101 0

Спецслужбы штурмовали здание, где забаррикадировался преступник.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец задержан. Об этом сообщает полиция Молдавии.

Уточняется, что при обезвреживании он был ранен, ему оказывается медицинская помощь. Спецслужбам пришлось штурмовали здание, где забаррикадировался преступник, который до этого выхватил огнестрельное оружие у пограничника и открыл огонь.

«Бойцам полицейской бригады особого назначения „Молния“ удалось нейтрализовать агрессора, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева. На данный момент опасность устранена», — говорится в сообщении.

В пятницу, 30 июня, в аэропорту Кишинева произошла стрельба, в связи с чем были отменены авиарейсы, а пассажиры эвакуированы. Позднее стала появляться информация о том, что, предварительно, стрелявший злоумышленник прилетел из Турции, но его не пустили в страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли при стрельбе в аэропорту Кишинева. Также был ранен пограничник.

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