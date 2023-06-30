МВД Молдавии сообщает о двух жертвах при стрельбе в аэропорту Кишинева

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 23 0

Также ранен был пограничник.

МВД Молдавии сообщает о двух жертвах при стрельбе в аэропорту Кишинева

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

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Два человека погибли при стрельбе в аэропорту Кишинева, которую открыл пассажир, прилетевший из Турции. Об этом сообщает полиция Молдавии.

«Спецназ полиции „Молния“ находится в полной боевой готовности, чтобы обезвредить нападавшего, на счету которого уже две жертвы», — говорится в сообщении.

Предварительно, преступник выхватил огнестрельное оружие у пограничника и ранил его. Также известно, что затем он забаррикадировался в здании авиагавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что преступник мог забаррикадироваться с заложниками.

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