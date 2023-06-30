Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в аэропорту Кишинева

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

В результате случившегося погибли два человека, еще один получил ранения.

Фото, видео: Вадим Денисов / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после стрельбы в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Молдавии.

«Прокуратура Молдавии по событиям в аэропорту возбудила уголовное дело по части 4 статьи 278 УК РМ — «Террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек», — говорится в сообщении.

В пятницу, 30 июня, в аэропорту Кишинева произошла стрельба, в связи с чем были отменены авиарейсы, а пассажиры эвакуированы. Позднее стала появляться информация о том, что, предварительно, стрелявший злоумышленник прилетел из Турции, но его не пустили в страну. Затем он выхватил огнестрельное оружие у пограничника и открыл огонь.

В результате погибли два человека. Ранения получил работник таможни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец был задержан.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.38
1.35 96.02
0.91
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

20:01
Россияне смогут открывать эскроу-счета на строительство домов
19:59
Михаил Ковальчук назначен на должность президента Политехнического музея
19:55
Родовое проклятье династии Ефремовых: какие беды преследуют знаменитую семью
19:53
«Зачем такое выкладывать?» — Тодоренко покормила сына грудью прямо на работе
19:40
«Есть сомнения в адекватности»: Лавров раскритиковал Запад за позицию по Украине
19:29
«Дебоширили»: сын Михаила Ефремова приводил домой подозрительных личностей

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Российские знаменитости признались в любви к книгам перед просмотром сериала «Библиотекарь»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео