«Мы возвращаемся на Луну»: в РФ анонсирована рискованная и уникальная космическая миссия

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия запустит спутник «Луна-25» с посадкой в районе Южного полюса

Фото, видео: www.globallookpress.com / ESA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Успех сложной миссии оценивается приблизительно в 70%.

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. В ходе диалога Борисов анонсировал запуск уникального проекта.

«Мы возвращаемся на Луну после 46-летнего перерыва. Нам предстоит запуск „Луны-Глоб“, „Луна-25“. Эта миссия предполагает посадку в районе Южного полюса. Таких вещей еще никто в мире не делал, до этого все время садились на экваторе Луны. Конечно, подобная миссия всегда рисковая. Во всем мире вероятность успешного завершения такого рода миссии оценивается где-то порядка 70%», — заметил Борисов.

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку главных высказываний из выступления Путина на форуме АСИ.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.38
1.35 96.02
0.91
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

21:20
«Играл в огороде и нашел»: школьник вернул семье пропавший орден ветерана ВОВ
21:02
«Мы возвращаемся на Луну»: в РФ анонсирована рискованная и уникальная космическая миссия
20:50
«Быстрее, точнее»: как российские танкисты противостоят вылазкам ВСУ
20:37
Копия великой бабушки: Елену Королеву стало не отличить от Людмилы Гурченко
20:25
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике
20:16
Сильный дождь затопил дороги Санкт-Петербурга

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Пришлось ввести в кому: у сына Ефремова начались серьезные осложнения в больнице
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео