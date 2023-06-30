«Мы возвращаемся на Луну»: в РФ анонсирована рискованная и уникальная космическая миссия
Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия запустит спутник «Луна-25» с посадкой в районе Южного полюса
Фото, видео: www.globallookpress.com / ESA; 5-tv.ru
Успех сложной миссии оценивается приблизительно в 70%.
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. В ходе диалога Борисов анонсировал запуск уникального проекта.
«Мы возвращаемся на Луну после 46-летнего перерыва. Нам предстоит запуск „Луны-Глоб“, „Луна-25“. Эта миссия предполагает посадку в районе Южного полюса. Таких вещей еще никто в мире не делал, до этого все время садились на экваторе Луны. Конечно, подобная миссия всегда рисковая. Во всем мире вероятность успешного завершения такого рода миссии оценивается где-то порядка 70%», — заметил Борисов.
Ранее 5-tv.ru публиковал подборку главных высказываний из выступления Путина на форуме АСИ.
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