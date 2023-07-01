Организована проверка по факту задымления самолета в аэропорту Пулково

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 23 0

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Организована проверка по факту задымления самолета в аэропорту Пулково

Фото: Telegram / Западное МСУТ СК России / zmsutskr

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Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления двигателя самолета в аэропорту Пулково. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 30 июня около 23:15 по местному времени.

Известно, что в этот момент воздушное судно готовилось к взлету. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет. Они были направлены в зал ожидания аэропорта.

Будет проведена проверка на предмет соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Доследственная проверка организована и Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. В ведомстве отметили, что задымление локализовано.

«Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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