Организована проверка по факту задымления самолета в аэропорту Пулково

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления двигателя самолета в аэропорту Пулково. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 30 июня около 23:15 по местному времени.

Известно, что в этот момент воздушное судно готовилось к взлету. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет. Они были направлены в зал ожидания аэропорта.

Будет проведена проверка на предмет соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Доследственная проверка организована и Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. В ведомстве отметили, что задымление локализовано.

«Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий», — говорится в Telegram-канале ведомства.