«Мы все будем Омаровы»: Бородина шуткой ответила на вопрос о смене фамилии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Бородина пошутила, что ее будущий муж возьмет фамилию Курбана Омарова

«Мы все будем Омаровы»: Бородина шуткой ответила на вопрос о смене фамилии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая не упустила возможность подколоть экс-мужа.

Телеведущая Ксения Бородина хоть и развелась со вторым супругом Курбаном Омаровым два года назад, но не отказывает себе в том, чтобы подколоть его или пошутить. На днях в социальной сети она вновь вспомнила о некогда любимом мужчине после вопроса подписчицы о смене фамилии в случае замужества.

Так, интернет-пользователь поинтересовался у нее, когда же знаменитость вновь примерит свадебное платье и отправится в ЗАГС? И главный вопрос — возьмет ли фамилию нового избранника? Бородина решила увильнуть от ответа, напомнив публике о бывшем муже.

«Если меня позовут замуж, мы все обязательно будем Омаровы», — в шутку ответила Бородина.

К слову, телеведущая была замужем дважды. Впервые она связала себя узами с бизнесменом Юрием Будаговым. От него в 2009 году родила дочку Марусю. А спустя два года семья распалась. Вторым мужем знаменитости стал Курбан Омаров. Вместе они были шесть лет. В семье родилась дочка Теона. Но летом 2021 года союз рухнул. Супруги расстались не на самых позитивных нотах. Спустя время Бородина призналась — она не смогла простить многочисленные измены партнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Бородину больше всего раздражает в мужчинах.

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