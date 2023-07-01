Россия и Куба возобновили авиасообщение

Авиасообщение возобновлено между Россией и Кубой. Первый с прошлого года рейс вылетел из аэропорта Шереметьево.

Как следует из данных Flightradar24, борт вылетел из Москвы и проследует в кубинский город Варадеро.

Согласно расписанию «Аэрофлота», перелеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам. А с сентября будут осуществляться вылеты и по вторникам.