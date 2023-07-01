Россия и Куба возобновили авиасообщение

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Первый рейс уже вылетел из столичного аэропорта.

Россия и Куба возобновили авиасообщение

Фото: Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Siegfried Grassegger

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Авиасообщение возобновлено между Россией и Кубой. Первый с прошлого года рейс вылетел из аэропорта Шереметьево.

Как следует из данных Flightradar24, борт вылетел из Москвы и проследует в кубинский город Варадеро.

Согласно расписанию «Аэрофлота», перелеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам. А с сентября будут осуществляться вылеты и по вторникам.

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