Россия и Куба возобновили авиасообщение

Первый рейс уже вылетел из столичного аэропорта.
Фото: Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Siegfried Grassegger
Авиасообщение возобновлено между Россией и Кубой. Первый с прошлого года рейс вылетел из аэропорта Шереметьево.
Как следует из данных Flightradar24, борт вылетел из Москвы и проследует в кубинский город Варадеро.
Согласно расписанию «Аэрофлота», перелеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам. А с сентября будут осуществляться вылеты и по вторникам.
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