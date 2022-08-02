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Опасное баловство: почему купание в жару в фонтане может спровоцировать смерть

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 45

Врач Тяжельников предупредил о риске смерти из-за купания в фонтане в жару

Опасное баловство: почему купание в жару в фонтане может спровоцировать смерть

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В День ВДВ без купаний в общественных местах никак. Но стоит соблюдать определенные меры безопасности для того, чтобы не навредить организму.

Купание в фонтане в жару небезопасно, потому что резкий перепад температур способен спровоцировать спазм сосудов и даже остановку дыхания. Таким мнением в День ВДВ поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Кроме того, человек может простудиться, есть риск спазма сосудов или скачка артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания», — сказал эксперт.

При этом Тяжельников считает, что употребление алкоголя увеличивает риски для купающихся.

«Во-первых, еще больше увеличивается температура тела и поднимается давление. Во-вторых, снижается концентрация внимания и нарушается координация», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Фонтаны не приспособлены для купания — это инженерные сооружения. В них могут располагаться трубы и выводы, которые могут причинить вред здоровью. Поэтому купание в них стоит исключить при любой погоде, говорит Тяжельников.

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