Стало известно, где состоится прощание с прокурором Чувашии Андреем Фоминым

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Гражданская панихида и прощание с прокурором Чувашии состоится в ДК им. Якова Ухсая

Стало известно, где состоится прощание с прокурором Чувашии Андреем Фоминым

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Крым / ТАСС

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Прокурор умер во время спортивного мероприятия.

Гражданская панихида и прощание с прокурором Чувашии состоится в воскресенье 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. Церемония пройдет в ДК им. Якова Ухсая.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге. Сотрудники МЧС оперативно достали Фомина из воды и доставили на берег, оказали реанимационные действия, подключилась скорая, но спасти представителя силовых структур не удалось.

Известно, что у Андрея Фомина была острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Заплыв Chebswim, во время которого погиб Фомин, проходит в Чувашии ежегодно на дистанциях 2200 и 4400 метров. Прокурор регулярно участвовал в этих соревнованиях.

Андрей Фомин родился в 1965 году. Он служил в прокуратуре с 1995-го, начинал стажером. В период с 2014-го по 2020-й он занимал пост первого заместителя прокурора Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер первый замначальника Генштаба ВС РФ в отставке Валерий Манилов.

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