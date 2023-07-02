Метр за метром — путь к свободе: как армия России освобождает Донбасс
Пленные пособники киевского режима не скрывают, что для большей эффективности их обучают на Западе. Вот только воевать на стороне Украины уже мало кто хочет.
Фото, видео: 5-tv.ru
Главная причина суеты в Киеве и западных столицах: провал так называемого контрнаступления ВСУ. Того самого, которое долго анонсировали, ради которого Запад раскошелился и поставил свои танки, бронемашины, которое шло почти весь июнь. Где-то украинцы даже заняли несколько квадратных километров территории, хотя на Западе от них ожидают гораздо большей прыти. Ведь такими темпами Киев может наступать еще лет 16. Главный вопрос — какой ценой?
Если вы обратили внимание, то российский президент Владимир Путин на этой неделе во время встречи с военными в Кремле озвучил такие цифры: с 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков и 780 бронемашин. Только на ореховском направлении и только за последние семь суток — 280 единиц техники, из которых — 41 танк.
Как сейчас обстоят дела на линии боевого соприкосновения? Смотрите в подробном репортаже.
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