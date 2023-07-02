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Пленные пособники киевского режима не скрывают, что для большей эффективности их обучают на Западе. Вот только воевать на стороне Украины уже мало кто хочет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Главная причина суеты в Киеве и западных столицах: провал так называемого контрнаступления ВСУ. Того самого, которое долго анонсировали, ради которого Запад раскошелился и поставил свои танки, бронемашины, которое шло почти весь июнь. Где-то украинцы даже заняли несколько квадратных километров территории, хотя на Западе от них ожидают гораздо большей прыти. Ведь такими темпами Киев может наступать еще лет 16. Главный вопрос — какой ценой?

Если вы обратили внимание, то российский президент Владимир Путин на этой неделе во время встречи с военными в Кремле озвучил такие цифры: с 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков и 780 бронемашин. Только на ореховском направлении и только за последние семь суток — 280 единиц техники, из которых — 41 танк.

Как сейчас обстоят дела на линии боевого соприкосновения? Смотрите в подробном репортаже.

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